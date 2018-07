Arribarà tard, molt tard, però arribarà. La Generalitat preveu que dimecres es pugui anunciar que Manresa té Bus Exprés, una millora en horaris i servei que lliga la capital del Bages amb la capital del país. Arriba tard perquè durant anys la Generalitat ha mantingut un conflicte judicial obert sobre la concessió de la línia d'autobús de Manresa a Barcelona, i finalment ha hagut de claudicar davant les sentències judicials. Però, durant tots aquests anys, els que més han notat l'efecte de la picabaralla han estat els ciutadans, usuaris i possibles usuaris, de la línia, que no han gaudit dels avantatges de tenir un millor servei. No és un autobús només per a Manresa, és també per als veïns de moltes altres poblacions de l'entorn, que poden trobar millors possibilitats de combinar horaris i modes de transport. Arriba tard, perquè en bona part de les ciutats mitjanes del país aquest ja és un servei que la Generalitat ha posat en marxa. Però arriba, i ara cal que arribi amb generositat, i que es trobi en el preu i la freqüència.