Somriure a la vida

Van valer la pena les tres hores d´espera per veure un somriure radiant a la cara de l´Arlet, una berguedana de 4 anys que lluita contra el càncer des que tenia 18 mesos. Ella protagonitza el mes de maig del calendari solidari 2019 dels Bombers i l´Obra Social de Sant Joan de Déu. Es recapten fons per a la investigació de malalties infantils. Divendres passat va ser un dia molt especial. Els periodistes hem d´explicar fets, coses que afecten els nostres conciutadans. I les malalties infantils formen part de la nostra societat. La cita era al parc dels bombers voluntaris de Gironella. I d´allà vam anar al barri vell una colla de persones adultes i absolutament desconegudes per a la nena. Ella, molt tímida, no va mostrar el seu somriure fins que vam baixar al riu Llobregat. Una mica de pa i uns quants ànecs van fer-ho possible. Bé, això i la Gemma Picas, una bombera de Prats de Lluçanès que va saber gua-nyar-se-la. La fotògrafa de la sessió, Núria López, estava molt satisfeta d´haver aconseguit retratar l´alegria de l´Arlet. Tots vam aplaudir quan va somriure. Cal destacar la naturalitat i la fermesa serena de Roser Parcerisa, la seva mare, agraïda per tota l´ajuda que reben, per les complicitats que han permès que la nena estudiï, rebi un tractament i tingui curiositat per veure els ànecs menjar pa. Per cert: l´Arlet fa anys el 22 de maig , el seu mes al calendari.