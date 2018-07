althaia creix

La memòria d'activitat de la Fundació Althaia corresponent al 2017 mostra la progressió de l'activitat assistencial, que s'expressa numèricament en una xifra rècord de facturació de més de 150 milions d'euros. La contractació de personal és un altre dels paràmetres a l'alça que reflecteixen la potència creixent de la Xarxa Assistencial Universitària de Manresa i el seu impacte sobre l'entorn. En els temps convulsos de la fusió hospitalària que va viure Manresa impulsada pel govern de la Generalitat de Catalunya, una de les grans preocupacions era si la reestructuració de l'oferta tenia per objecte un estalvi econòmic més que no pas una millora assistencial. La perspectiva que ofereix el temps permet veure com els recursos han anat creixent i sorgia un nou ens centrat a oferir serveis sanitaris i socials amb qualitat i eficiència. Així ho han entès els ciutadans, que quan han tingut l'oportunitat de posar el seu gra de sorra per al nou hospital de dia d'oncologia i hematologia no han dubtat a fer-ho.