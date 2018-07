El país anava i va

L'octubre del 2017 ens ha deixat ferides. En totes les batalles hi ha guanyadors i vençuts, però les anàlisis de les guer-res no s'escriuen a l'endemà. La presó i l'exili formen part de l'exèrcit perdedor, però un dia acotes el cap i l'endemà pots explicar veritats. Les dades econòmiques sobre Catalunya indiquen que el país va bé, pel que fa a aquestes xifres de creixement. No només això, sinó que, com gairebé sempre, les dades econòmiques indiquen que a la part est de la pell de brau hi ha més dinamisme, més empenta, més negoci. El pes de l'economia catalana en el conjunt de l'Estat ha crescut durant el 2017 fins al 19,2%. La conselleria d'Empresa, la igualadina Maria Àngels Chacón, ho explicava dijous a la nit als 500 empresaris de la comarca reunits en el sopar de la Unió Empresarial de l'Anoia. Ho feia amb vehemència, alçant la veu contra els que van fer decrets per foragitar empreses catalanes, contra els que van voler vendre la por, els que van voler enfonsar el país per garantir la unidad. I ahir, el president Quim Torra, aprofitant les dades de la Memòria Econòmica de Catalunya que es presentava a la Cambra, hi insistia. De tot plegat, el que ens planteja la perspectiva dels dies passats és una pregunta: Catalunya hauria crescut més sense les campanyes en contra? Ni la unidad ni la independència no porten el plat a taula. Si s'ho proposen, però, tots el treuen.