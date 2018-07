L'EXORCISTA

El bisbe de Vic, Romà Casanova, ha nomenat el rector del Poble Nou de Manresa, mossèn Joan Prat i Jorba, exorcista de la diòcesi. Serà el responsable de la lluita contra la possessió diabòlica. Cada any es practiquen al món milers d'exorcismes i l'Església el primer que intenta és entendre si es tracta d'un fenomen espiritual o d'una altra cosa, entre aquestes problemes psiquiàtrics o autosuggestió. Per molt estrany que es pugui veure amb ulls profans que a l'època de la tecnologia digital i la intel·ligència artificial es mantinguin figures amb reminiscència d'un passat ancestral, la realitat és que la creença en Déu té com a conseqüència que hi hagi una altra cara de la moneda. La d'exorcista no és una professió lliure, sinó que la decideixen els bisbes de cada diòcesi. És un ministeri que es troba detallat al Codi de Dret Canònic i que s'aplica quan l'Església demana en nom de Jesucrist que una persona o un objecte siguin protegits contra les amenaces del maligne i sostrets del seu domini.