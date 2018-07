Aprofitant això del VAR...

El videoarbitratge, conegut com el VAR, ha estat una de les sensacions del Mundial que va finalitzar ahir a Rússia. Com tots els invents i novetats, sempre hi ha marge per a la millora, però en general se n'ha parlat bé. Evidentment, sempre queden els inadaptats i retrògrads que encara jugarien a futbol amb pilotes amb cordills de les que destrossaven el cap quan s'hi impactava.



En el VAR, hi ha una gernació de col·legiats en una sala mirant totes les accions que es produeixen i assessorant el principal sempre que aquest tingui dubtes sobre una acció, o fins i tot entrant-hi d'ofici. Aprofitant que sembla que s'aplicarà en les grans competicions, tot i que la Champions encara és al segle passat i es mostra reticent a incorporar-lo, presento una altra proposta: que retirin l'àrbitre del camp.



Espero que m'entenguin. Evidentment que hi ha d'haver un col·legiat que decideixi i assenyali les accions, però a mi em posen extremadament nerviós els àrbitres que segueixen massa de prop les jugades. Se solen situar molt sovint en les línies de passada i interfereixen el joc. No sé què en treuen, perquè ho veurien tot millor posant-se a una distància prudencial que perseguint l'esfèrica com si estiguessin posseïts i arribar-hi abans que els mateixos jugadors. El que aconsegueixen és molestar i endur-se pilotades. Ara mateix no sé com es podria aplicar, però si estan treballant en aparells com els cotxes que van sols, qui sap quines novetats ens portarà el futur.