Falten uns tres mesos perquè al Berguedà comenci una revolució que segurament no donarà tants llocs de treball com la industrial però que afectarà milers de berguedans i amenaça d´esgotar les reserves de gelocatils pel tsunami de mals de cap que sembla que provocarà. Parlo, efectivament, del nou model de recollida de les deixalles, el porta a porta. En sentirem a parlar, i molt, els propers mesos. De moment ja han començat les reunions informatives adreçades als veïns. El Consell ho vol aplicar a l´octubre. El nou model valdrà una picossada de 3 milions d´euros. És clar que necessitem un sistema de recollida que sigui més eficaç i eficient que l´actual, que ens situa a la cua del reciclatge a Catalunya. Això fa una mica de vergonya. Però alhora el calendari que es preveu em provoca dubtes, d´entrada perquè fins ara cap de les dues dates per iniciar el sistema s´ha complert. A més, també em fa l´efecte que les nostres autoritats ens tenen en un alt concepte, que ens sobrevaloren. Ho penso quan veig una bicicleta estàtica decorant un contenidor de rebuig, garrafes de plàstic al de l´orgànica o una escampada de merda variadeta a l´entorn dels contenidors. Australopithecus recalcitrants com som també en això de les deixalles, ara passarem al segle XXI en dos dies i, com japonesos modèlics, baixarem la bossa de l´orgànica els dies i a les hores que toqui?