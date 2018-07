Opció de país

Que esgotant la segona dècada del segle XXI tothom pugui estar connectat a Catalunya, visqui on visqui, és un repte que hauria de ser compartit per la societat i pels governs. Un dels grans objectius que s'ha marcat el país i la gent que en formem part és que tots puguem tenir les mateixes oportunitats. Ahir, Generalitat i Diputació presentaven a Fonollosa una acció per portar la fibra òptica fins a aquest municipi que té una composició bàsicament rural. És l'exemple. La inversió en fibra òptica, i en bona part de les infraestructures que es distribueixen a través de cablatges o canonades, es justifica econòmicament per la feina que es pugui fer a les ciutats, que és on hi ha més vendes o consums. Però aquesta evidència no pot fer natural la manca de servei a la resta del territori. Ha passat sovint amb el telèfon i la dificultat perquè les novetats tecnològiques arribin a aquests indrets de menys població, més aïllats. Els governs i els particulars que actuïn com a distribuïdors han de garantir la igualtat d'oportunitats.