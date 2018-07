Penedès a mig gas

El naixement de la vegueria del Penedès és complicat. El 155 el va ajornar, però abans ja havia tingut un llarg procés de gestació. Darrerament, la voluntat de l'actual Govern de nomenar els delegats territorials de 8 vegueries, inclosa la nova del Penedès, i no haver fet abans la feina administrativa (en principi per impossibilitat a causa del 155), ha encallat la resta de territoris 2 mesos. Neix el Penedès perquè ja té delegat, però ho fa sense resoldre com es gestiona una part del territori. Per dibuixar la vegueria, caldria haver revisat els diferents nivells administratius per tal de garantir l'encaix. Ara, l'Anoia és una comarca dividida entre dues vegueries, situació que no s'hauria d'haver donat. Prestar el servei serà un embolic administratiu. I és clar que es trobarà una fórmula, però haver decidit què es feia amb l'Alta Segarra i quin rang se li donava a nivell territorial, hauria facilitat molt les coses. En tot cas, el Penedès era una reclamació del territori, i que s'hagi atès és un bon senyal de salut democràtica.