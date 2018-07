Vade retro, Satanàs

Un títol tan tronat (i mig en llatí) com el que utilitzo per a aquest article se'm fa imprescindible per parlar d'un nomenament recent però propi d'altres temps, antics i foscos, pres per persones que sens dubte viuen ancorades en un moment anterior al de la majoria dels ciutadans. El bisbe de Vic acaba de nomenar un exorcista. És igualadí i fa de capellà a Manresa. No pretenc discutir l'existència de Déu perquè cadascú porta la seva espiritualitat com vol (o com pot), però és evident que les ments conservadores de la jerarquia catòlica més propera no saben passar pàgina de pràctiques que potser «colaven» quan els nostres antecessors anaven en carro i, sobretot, tenien poc accés a la lectura i la informació. En aquelles èpoques, podia ser que alguns preveres actuessin com a tals quan alguna cosa inexplicable succeïa en un mas o en una casa pairal, moltes vegades creada per ells mateixos. I ocorria normalment en propietats de gent molt temorosa i amb algun actiu que totalment o parcialment passava a mans dels capellans amb l'excusa de combatre l'àngel caigut i alimentar les ànimes del purgatori, justament uns éssers que sempre m'han semblat poc necessitats de béns materials.

L'han designat amb el Codi de Dret Canònic a la mà, aquell que feien servir temps enrere com a muralla per evitar portar davant de la justícia els pederastes que niaven entre les seves files. Un exorcista és un especialista. Foragita el maligne de dins del cos de persones. Actua sobre alguns objectes que hagin cobrat vida. Sobre animals posseïts. Qualsevol humà amb un cert esperit crític hauria de veure que no és gens normal que una organització tan influent a la nostra societat encara estigui pendent d'aquestes insensateses. L'Església catòlica és una organització privada i dins de la llei pot fer el que li sembli, però mentre els seus representants màxims se sentin amb dret a opinar i influir sobre temes que no els corresponen més enllà de la fe dels seus feligresos, em sento amb arguments per dir-los que en exercicis com aquests i d'altres (com la discriminació de les dones) no saben prendre el pols de la societat i canviar amb ella. Val a dir que altres religions com la islàmica tampoc passarien aquest judici de bon criteri. Més enllà d'una forma sectària d'entendre la vida, no puc entendre com persones formades, cultes i amb recursos encara passen a aquest punt de la seva evolució mental. O bé necessiten ajuda psicològica o actuen amb intenció malèvola. Sento pena per una religió (com d'altres) que ben llegida podria ser altament enriquidora, basada en la caritat, en la pau i el benestar de tothom.

El cinema, l'última gran disciplina artística, s'ha ocupat àmpliament del diable i les seves formes, totes imaginàries, siguin al cap d'un mossèn o d'un guionista. S'han inspirat en personatges reals o bé ficticis per fer metratges com la conegudíssima L'exorcista, creant uns patrons visuals respecte de com ens imaginem a un d'ells fent un ritual per fer fugir anticrists. Però també és curiós que des de l'invent de les càmeres i ara que en tenim a cada cantonada, no hi ha cap imatge que provi científicament l'existència de persones endimoniades. A més, si algú està alterat i fa o diu coses inexplicables, cal portar-lo al psiquiatre. I el setè art també ens aporta una pel·lícula lleugera en forma de reportatge del còmic americà Bill Maher que ara a l'estiu passa molt bé. La recomano. Es titula Religulous i al cap de poc de començar pregunta a un suposat profeta: «Tu creus que si Déu existís hauria escollit com a representant a la Terra algú com tu?» L'inter-pel·lat no sap què respondre davant d'una veritat rotunda en aquest telefilm que si el rodessin ara inclouria alguna escena al Poble Nou manresà.