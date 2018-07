I més, encara més!

Feia només un parell de dies que tenia escrit el darrer Badar i? patapam!! Que ja hi tornem, vinga a retallar les llibertats de les persones sota una pàtina d'un sospitós raonament intel·lectual i elitista. Recordem que en el dar-rer article badava envers la petició que els polítics fossin avaluats per psiquiatres per tal de descartar patologies que els suposés una presumpta incapacitat intel·lectual.



Doncs ara resulta que un tal Jason Brennan, filòsof i professor associat de l'escola de negocis de la Universitat de Georgetown –em sona que alguna distingida persona de l'Estat espanyol va estudiar-hi però ara no em ve al cap–, també és, és el Sr. Brennan, investigador del comportament del votant a la Universitat d'Arizona; doncs deia aquest filòsof que s'ha d'aplicar l'epistocràcia. O sigui, el Govern de Capacitats, i que les persones més competents i amb més coneixement polític tinguin més poder polític que les menys competents. És com si en mirar-nos al mirall ens avaluéssim a nosaltres mateixos, als votants; cosa que, per altra banda, no estaria malament. Una mica d'autocrítica no fa cap mal.



Diuen que estem en democràcia i en fer-ho ens remuntem als grecs, però a les ciutats gregues tampoc votaven tots els ciutadans, només caldria preguntar-ho als esclaus, o les dones, o sigui que un model suposadament democràtic tampoc ho era tant. El Govern estava en mans d'una minoria, suposadament culta. Per sort, en el temps, ho hem anat millorant, cosa que no vol dir que tinguem ja l'excel·lència democràtica, i que s'ha fet amb revolucions i canvis, sobretot educatius, i culturals. Cal recordar, com em recorda un familiar meu, que les discussions de l'etapa grega s'assemblaven més a diàlegs de verduleres, i ara que no se m'enfadi aquest col·lectiu, per favor. És només un exemple que d'elles es pot aprendre força. El cultiu de la terra dona per badar amb saviesa.



Ens recorda Brennan que el cervell dels votants «funciona com un club de fans d'un equip», tornem a allò que, a vegades, he esmentat, els nosaltres i vosaltres! Si badem podem estar d'acord en algunes de les consideracions que esmenta, de si estem preparats per opinar en totes les qüestions i si en tenim una opinió fonamentada amb les diverses circumstàncies que la vida en societat ens planteja.



Un dels problemes que podem tenir és buscar solucions fàcils davant de les escletxes que una societat aparentment democràtica ens ofereix i, una vegada més, oferir solucions que classifiquin les persones. Ja tornem a la dualitat, els bons i els dolents, els savis i els incultes, els intel·ligents i els no tan intel·ligents (per cert, alguna persona em pot donar una resposta satisfactòria de la definició d'intel·ligència? Si la teniu, per favor, compartim-la).



Segurament cal badar, i reflexionar en allò que observem, sense trobar solucions que malmetin les llibertats personals. La filosofia no ho aguanta tot, serveix per millorar, o hauria de servir.