Els estudis de Mines de Manresa són els més ben valorats en un rànquig universitari que publica el BBVA. Que la universitat de la capital del Bages lideri aquests rànquings de qualitat és una de les millors notícies que pot rebre l'equip docent i la direcció de la UPC a Manresa. No és habitual que estudis de centre relativament petits treguin el cap en els primers llocs d'aquestes llistes, però la singularitat de l'ensenyament i el bon nivell que han demostrat durant anys el professorat l'han situat en aquest primer lloc. Una altra cosa diferent és veure quin és el nivell de matriculats en aquests estudis, que en els dar-rers anys ha passat per una severa crisi. L'Enginyeria de Mines, tot i que pràcticament sigui una garantia per trobar feina just després d'acabar els estudis universitaris, no és entre els estudis amb més demanda. Aquest lideratge entre les 14 universitats de l'Estat que tenen una oferta igual o semblant ha de ser un element més per millorar la percepció de la UPC a Manresa.