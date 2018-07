La feina policial per localitzar presumptes autors de delictes fa temps que és molt tecnològica i s´aprofita dels telèfons mòbils que delaten amb enorme precisió la ubicació del seu propietari. Els agents més veterans, però, tenen un altre mètode infal·lible: anar al bar. Aquesta setmana publicàvem que l´home condemnat a 2 anys i 1 dia de presó per amenaçar amb una navalla militants de Ciutadans a Manresa va ser localitzat pels Mossos d´Esquadra en un bar, on va ser identificat i detingut després de lliurar la navalla. Fa tres setmanes la policia va detenir una veïna de Castellbell i el Vilar acusada d´haver matat a ganivetades la seva sogra a la casa on convivien. La presumpta assassina va ser localitzada pels Mossos en un bar del poble, poc després del crim. El mes passat una dona va ser detinguda acusada d´haver apunyalat mortalment un home de 67 anys al carrer del Cós de Manresa. Els Mossos van posar en marxa un dispositiu per localitzar-la. Després de visitar bars de Manresa que la dona solia recórrer, la van trobar a la plaça de Valldaura, a prop de l´històric bar Puerto Rico. Això de cometre un delicte i anar-se´n al bar no ho acabo d´entendre. Jo optaria per amagar-me sota una pedra abans que anar a la barra més propera a demanar una beguda. Que, per cert, què podria ser? Una menta i poliol? Un te verd? Una aigua Sant Aniol?