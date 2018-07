Consens. L'actual govern de Manresa intenta trobar acords més que no pas desacords a l'hora d'aplicar determinades decisions. Fa unes setmanes havia dit que tenia la intenció d'ampliar l'espai de zona de fotomultes del carrer Sobrer-roca, és a dir, fer que només poguessin passar per aquesta via els cotxes amb autorització. Es proposava la mesura per ampliar l'àrea de vianants i de pacificació amb el trànsit, avui, una tendència a moltes ciutats. Es feia en un moment en què s'ha de dur a terme una intervenció important al barri antic com és transformar l'actual plaça Milcentenari (a la Caserna) en un camp de futbol Cruyff Court. De l'aparcament en zona blava, a la gespa sense vehicles. Però els botiguers de la zona, els que resisteixen i els que hi aposten perquè creuen que el barri es revitalitzarà, van ser molt categòrics en l'oposició: van votar, i una amplíssima majoria hi estava en contra. L'esperit de consens o la proximitat de les eleccions, o ambdós motius, ha fet fer marxa enrere al govern municipal. Consens.