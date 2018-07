Anem de cara, si us plau

El Baxi Manresa ha posat la directa en el seu retorn a l'ACB i ja ha tancat tres fitxatges de gran nivell per evitar les penúries de temporades anteriors. Ryan Toolson, Alex Renfroe i Justin Doellman són incorporacions que gairebé podrien titllar de sonades si tenim en compte les plantilles que havia fet el club els últims anys a l'ACB amb un jugador de gran referència com a màxim. Ara, de cop, el club ha sumat tres jugadors que, si estan bé físicament, li faran fer un salt de qualitat important. I mentre altres clubs també modestos esperen oportunitats de mercat, el Nou Congost ha mostrat una decisió poc habitual els darrers anys. Chapeau! A més, anunciar fitxatges sempre és maco i serveix per animar la parròquia. Ara bé, comunicar les baixes ja és més dolorós i sembla que costa més. El club va dir adeu a Ashley Hamilton i Noah Allen, dues baixes lògiques, i aquest cap de setmana s'ha sabut la no continuïtat de Jordi Trias. En el seu cas, però, ha estat el jugador qui, veient el poc interès que tenia el club perquè seguís, s'ha encarregat de fer un pas endavant i anunciar que no continua. Trias, segons va explicar a aquesta diari, entén la decisió del club però no les formes: creu que si no comptaven amb ell, el millor hauria estat anar de cara en comptes de fer una oferta de compromís i deixar passar el temps. En aquest cas, i en moltes altres situacions de la vida, anar de cara és millor que fer-ho amb mitges tintes. Trias, com a mínim, pot dir que marxa com un senyor.