Més autovia

El conseller Damià Calvet va ser l'encarregat d'explicar, ahir, que una part de l'eix Diagonal, bona part del tram anoienc entre Igualada i Vilanova, serà de 4 carrils, dos en cada sentit, i que tindrà característiques d'autovia. Aquest eix és una d'aquelles carreteres que quan es va obrir al mar va esdevenir una ruta preferent per a molts usuaris, però, alhora, molt més perillosa que no era. Més trànsit, més trànsit pesat, en carreteres pensades per a recorreguts relativament llargs, és un perill. Les solucions passen per separar els sentits de circulació amb una tanca que eviti la topada frontal, però si aquesta mesura no va acompanyada del desdoblament, aporta seguretat però actua contra la mobilitat. Calvet portava ahir sota el braç un projecte de desdoblament. 7 quilòmetres d'autovia. Per celebrar-ho. Aquesta intervenció, tan necessària, fa cada dia més inexplicable la situació en què la Generalitat té condemnada la C-55, en el seu tram sud, de Manresa a Monistrol de Montserrat.