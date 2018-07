Seguint l'exemple del Transversal

Aquesta setmana s´ha fet pública la intenció per part de la Generalitat d´intervenir, finalment, en actuacions realment de millora a l´eix Diagonal. Sens dubte és una bona notícia per als cada cop més usuaris d´una carretera que va néixer gairebé com un experiment entre quatre comarques que es donaven l´esquena i que, en poc temps, ha esdevingut una de les principals artèries de comunicació entre l´interior i la costa, i no tan sols per una qüestió d´oci, sinó que cada vegada hi ha més desplaçaments per feina. De moment es començarà per desdoblar el tram més problemàtic, entre Igualada i Capellades, però per algun lloc es comença, i és bo no deixar passar gaire més temps. Sembla que l´eix Diagonal seguirà els mateixos passos que l´eix Transversal, que va néixer petit i es va haver d´engrandir. Convindria aprendre d´aquella experiència per fer-ho més bé, més ràpid, i d´aquesta manera estalviar-nos diners i, el que és més important, ensurts i lamentacions de més morts en una carretera fatídica. I és que una mitjana de 3,5 víctimes mortals anuals, bé que es mereix algun tipus de mesura urgent més enllà de la recent separació que s´ha fet entre carrils amb pintura vermella. Si no és molt demanar, ara també convindria que aquest mateix impuls es veiés plasmat en la C-55, igual de fatídica, i que encara fa més temps que és a la cua d´espera.