Que Madeira, Portugal, Galícia o, ara, Grècia ens facin estar amatents. Els incendis forestals en lloc amb molta massa boscosa poden ser un gran problema per la força que agafen ara que bona part d'aquest territori creix sense que hi hagi pagesos que hi posin cura. Si a aquestes virulentes combustions s'hi barreja la presència humana, els riscos i les conseqüències poden ser encara molt pitjors. Grècia n'és l'exemple (l'horror) més recent. Abans que arribi el problema és evident que s'ha de treballar des de la gestió del bosc, en l'accessibilitat arreu, en la protecció de les zones habitades i a establir vigilància per poder detectar al moment qualsevol columna de fum que s'iniciï. La tecnologia i l'acció d'helicòpters i avionetes és molt important, el sistema d'atac al foc, l'estudi de vents i el coneixement de la situació de cada indret... tot és molt important, però que un foc no es faci gran acaba sempre sent el millor remei per aturar la propagació de les flames.