L'exercici de les llibertats

Com que vivim en una democràcia com la de l'Estat espanyol, que ha anat experimentant una degradació evident en els últims temps, la nostra sensibilitat s'afina cada vegada que un tribunal dicta una sentència polèmica que guardi relació amb l'exercici de les nostres llibertats polítiques i que de fet estableixi una nova restricció. Així s'acaba d'esdevenir ara, inevitablement, amb la que ha dictat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que prohibeix una estelada en una plaça de Sant Cugat del Vallès.

Per al TSJC, les coses són clares: aquesta bandera «constitueix un símbol de la reivindicació independentista d'una part dels ciutadans catalans representats per una part dels partits polítics» i no té reconeixement legal vàlid com a «símbol oficial de cap administració territorial», de manera que resulta «obvi» que el seu ús «només pot ser qualificat de partidista». El problema, com passa tantes vegades, és que les coses no són tan senzilles ni tan òbvies.

En primer lloc, perquè un ajuntament no és simplement una «administració territorial», obligada a la prestació de serveis públics per a tots els ciutadans en un tracte igualitari. En realitat, un ajuntament és molt més que això: és una corporació elegida democràticament pels ciutadans, que estableixen les seves preferències polítiques i conformen majories i minories de signe oposat. Així, doncs, un ajuntament expressa una posició política i l'exerceix de manera efectiva a través dels partits i com a representació de la voluntat majoritària de la població. Quan decideix posar una bandera, un monument, un cartell, un símbol qualsevol, ho fa amb la legitimitat que li dona expressar allò que vol la majoria de la població que representa. Per això, molts juristes ja han recriminat al TSJC que s'interfereixi en un terreny que no és el seu, ja que l'acord municipal no té certament efectes jurídics i, d'altra banda, és «una manifestació explícita d'una moció expressada en un ple», és a dir, la concreció d'una resolució estrictament política. En un altre sentit, altres experts han expressat també que la neutralitat de l'espai públic no és un requeriment constitucional que obligui els jutges a pronunciar-s'hi.

És, sens dubte, un debat interessant, però està viciat per l'actual judicialització de la política i per l'adopció polèmica de resolucions judicials que expressen una determinada ideologia, com hem vist en els casos de Catalunya, de la Manada, d'Altsasu o del raper Valtònyc. I no hi ajuda gens que un jutge com Pablo Llarena, un home desautoritzat pels tribunals europeus que s'ha inventat un relat absolutament inexistent al voltant dels fets de la tardor passada, acabi de declarar que és bo que els jutges facin valer la seva «ideologia política» en la interpretació de la llei. Fantàstic: si és així, llavors tenim tot el dret del món a debatre a fons quina és aquesta ideologia política que preval a la cúpula de la justícia espanyola. És a dir, com s'adscriuen els jutges a la seva funció, de quina manera són escollits, quina depuració va fer-se en el sistema judicial després de quaranta anys de dictadura, quins són els mecanismes de promoció interna. Perquè el resultat ja el sabem: una cúpula àmpliament adscrita a tesis clarament conservadores –sovint directament ultradretanes–, a concepcions restrictives dels drets humans i de les llibertats públiques i a models manifestament centralistes i unitaristes en l'àmbit cultural i territorial.

A la pràctica, els resultats també els coneixem en el nostre dia a dia: el feixisme campa pels nostres carrers, hi ha presos polítics i polítics exiliats, la llibertat d'expressió és restringida cada cop més i la qualificació dels delictes depèn del color polític dels presumptes delinqüents. Un panorama senzillament desolador, en una democràcia cada vegada més precària.