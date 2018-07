Les tanques cedeixen

S'amunteguen a les tanques. Els hem engabiat al continent del sud, però s'escapen i venen. S'arrisquen, cauen, però venen, ferits i tot. Els que arriben, és clar! Venen. El món cada dia més és d'extrems, dels que tenen i dels que no tenen, i els que des de la misèria albiren un futur millor, si se senten valents, fugen i venen. Salten tanques altíssimes, i més que en tombaran. Ahir 600. Demà? Tant és la xifra, el problema és la manca de solucions. Els espais informatius de televisió d'ahir van anar plens de les imatges, les tertúles de ràdio parlaven de la situació, els web d'informació es fan ressò del problema, i avui en parlen i ho analitzen els diaris. Però aquesta no és una notícia de 24 hores de durada. O no ho hauria de ser. Quants anys fa que tenim el problema sobre la taula? Quantes solucions hi hem aportat més enllà de fer tanques, espais indignes per a les persones que arriben, camps de refugiats per als perseguits per les guerres? Fem poc. I un té la sensació que hi podríem fer més. De la mateixa manera, entenc que res no és fàcil. Però s'han de prendre mesures urgents no per alçar més tanques, sinó per fer que aquests migrants no tinguin la necessitat de sortir de la seva terra. Occident, el primer món, els països econòmicament més avançats han de posar els ulls a l'Àfrica. Les tanques i els murs acaben cedint a la raó dels homes. Sempre.