el temps de venturós

Montse Venturós veu com el seu mandat al davant de l'alcaldia de Berga entra en una recta final precipitada. (Sempre si no hi ha un gir inesperat d'última hora). La sentència per tenir l'estelada penjada al balcó de l'ajuntament en les convocatòries electorals del 2015 la condemna a una inhabilitació de mig any, que de moment no ha complert, però que podria haver d'assumir properament. Per estratègia política, l'alcaldessa ha presentat un recurs contra la sentència (que no va explicar ni ella ni el seu entorn fins que no ho va descobrir aquest diari) per tal d'esprémer els temps i mirar que aquest mig any coincideixi amb el final de mandat a l'Ajuntament. La pròrroga que s'ha demanat l'alcaldessa li ha de servir tant per acabar de veure que desobeir, com ha pregonat, no ho pot fer des de la legalitat perquè s'arrisca a rebre una pena superior per trencament de condemna, com per preparar una llista, amb ella o sense, per a les municipals del 2019. I si vol dir que desobeeix, sense signar documents sempre podria tenir un títol molt popular, però no reconegut, d'alcadessa a l'ombra.