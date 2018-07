Estiu a la presó

La presó és el càstig exemplaritzant. I el darrer cap de setmana abans del mes més vacacional de l'any no ha introduït cap canvi significatiu en l'acció de l'Estat. Els presos d'ERC i PDeCAT, i Jordi Cuixart continuen entre reixes. A Madrid, els polítics tiren pilotes fora, la monarquia guarda silenci, i els jutges intenten fer les maletes sense canviar, en res, la política del cas. Els presos s'apropen cada dia més a la data de la vista dels judicis (que podria ser a la tardor) sense perspectives de solució, ni en allò personal ni en allò col·lectiu. La flexibilitat de la presó preventiva permet a la judicatura mantenir-los entre reixes. I a la resta del Govern, condemanar-lo a l'exili. Al voltant de les cel·les, aquest diumenge es tornaran a fer sentir els instruments i les veus de Musica per la Llibertat. Centenars de persones hi faran cap, ara que fa calor, ara que molts fan vacances, ara que fa tants mesos que són entre reixes. Els reclusos i els que viuen a fora sense possibilitat de retorn immediat escoltaran les notes que surtin de Lledoners.



Escoltava ahir una carta que circula per les xarxes socials de la presidenta del Parlament i excap de l'ANC, Carme Forcadell, en què entre nostàlgia, indignació i serenor explica el viatge de retorn a Catalunya. Dibuixava sentiments sobre els paisatges coneguts que va poder veure des del furgó. Amarg retorn.