Fòrum, necessària

Fòrum, l'empresa pública que durant anys va ser motor de canvi al Barri Antic de Manresa, surt de l'UCI econòmica en la qual va entrar en el pitjor moment de la crisi. Només una intervenció municipal des del punt de vista de suport econòmic ha permès que l'empresa hagi pogut superar el malpàs. Només això, que ja és molt tenint en compte que es trobava a vora de l'abisme. Fòrum és una empresa, però pública. Creada amb una finalitat més social que no pas econòmica, però gestionada amb criteris empresarials. Fòrum era una necessitat abans de la crisi, perquè aportava solucions socials a l'accés a l'habitatge i resolia, o com a mínim intervenia, en aturar la degradació dels barris on hi havia una pitjor situació urbanística i de deteriorament del mercat de l'habitatge. Noves places, nous edificis, noves promocions... Nous veïns per als pisos buits. Calia crear aquella empresa quan l'economia anava bé, però generava problemes en el creixement, tant o més que ara, quan la pressió social ha guanyat més pes.