murs pintats

L'enderroc de cases, els canvis urbanístics, deixen al descobert parets que han de fer de façanes quan no estava pensat que haguessin de tenir aquesta funció. Obrir un carrer on hi havia un edifici, enderrocar una casa en ruïna i aprofitar-ne el solar per esponjar els atapeïts nuclis antics, i l'abandonament de locals i habitatges en les parts més velles de les ciutats fan que les construccions acabin mostrant cares poc amables al ciutadà. Tenir aquestes noves façanes endreçades no és fàcil. Manresa ha dut a terme un programa de pintar murals en aquests espais. Ha actuat en vuit llocs, i ho ha fet a través d'un programa en el qual ha convidat a fer d'embellidors de la ciutat tant muralistes internacionals com locals. El MUR, que és el nom que rep el programa, ha estat pensat en el marc de la Capitalitat Cultural de Manresa, i és una manera d'apropar l'art, l'art urbà en aquest cas, a la millora d'espais que possiblement són privats, però que indubtablement creen un benefici comú.