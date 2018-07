El nou assalt

Totes les guies de viatges et suggereixen allotjaments interessants, restaurants amb les millors especialitats de la zona i una llarga llista de llocs d'interès que inclou monuments i museus. És molt probable que molts dels que ara esteu preparant un viatge a una ciutat heu afegit un museu a la llista d'indrets que no us voleu perdre. Que sapigueu que la meitat de la població catalana –només la meitat– ha visitat un museu durant l'any passat, segons ha conclòs l'informe del departament de Cultura de la Generalitat que s'ha fet públic aquesta setmana. La lletra petita de l'estudi assenyala que el nombre de visites augmenta en funció del nivell d'estudis de la família i, especialment, del nivell cultural de la mare.



No deixa de ser curiós que siguin les dones les que més condicionen que la descendència s'interessi per la cultura quan són justament les dones artistes les que estan més mal representades a galeries d'art i museus del món. Si en dubteu, llegiu-vos el llibre 100 dones. 100 inspiracions creatives, escrit per l'apassionat de l'art Joan Antoni Gelonch. Us descobrirà noms de dones talentoses i oblidades, autobiografies interesantíssimes que van acompanyades d'una cita textual de l'artista o pensadora. Us convido que aneu directament a l'última cita del llibre que signa el grup d'artistes feministes Guerrilla Girls i que diu així: «Les dones han d'anar despullades per entrar al Metropolitan Museum? Menys del 5% dels artistes de la secció d'art modern són dones, però el 85% dels nus són femenins».



La propera vegada que trepitgeu un museu penseu-hi, en això. Valoreu i mireu la presència de les dones i després arribeu a la vostra pròpia conclusió. En un altre àmbit de la comunicació, el del fotoperiodisme, dies enrere, CIDOB Barcelona, Centre d'Estudis i Documentació Internacionals, es demanava en una piulada com podem entendre el món si el que ens arriba s'explica, només, des de la mirada d'un 50% de la població. Mentre trobeu la resposta cor-recta, passegeu pels carrers de Manresa ara que en comptes de tancar d'art els equipaments culturals s'ha fet una aposta decidida per embellir murs abandonats del nucli històric.



El cambrer que col·loca les cadires a la plaça de la Mel, davant del gran mural de figures geomètriques i de colors impactants que va pintar Anna Tartiel, n'està encantat. Jo observo la pintura de gran format, signada per l'Aryz, a la paret del xamfrà del passeig de Pere III amb la Muralla de Sant Domènec, i noto que connecta amb el meu estat d'ànim. Quines ganes d'arremangar-me –en un gest volgudament masculí– i començar el nou assalt.