Temporada per emmarcar

Aquesta temporada passada serà recordada com una de les millors de la història de l'esport manresà, no per un fet puntual, que segurament n'hi ha hagut de molt millors al llarg dels anys, sinó pel conjunt de gestes aconseguides tant en els campionats per equips com individualment. I encara, en ple estiu, hi ha fites de nivell molt destacat que no es poden passar per alt, com el fet que el Club Atlètic Manresa tindrà per primer cop representació en uns campionats d'Europa absoluts, amb Mònica Clemente (perxa) i Mar Juárez (marxa), o que l'Egiba, també en un fet singular per a l'entitat, tindrà tres gimnastes igualment a l'europeu, dos en categoria absoluta, Andrea Carmona i Thierno Boubacar, i una entre les júniors, Lorena Medina. Tot plegat no sembla una casualitat sinó un treball ben fet, sobretot quan parlem de clubs amb una base sòlida com pot ser el Club Atlètic Manresa o l'Egiba. Per a ells, sembla que la continuïtat de tenir bons resultats és força segura, tot i que enguany han posat el llistó molt amunt. En altres especialitats esportives com el bàsquet, el futbol o el futbol sala, que el curs passat també van estar a dalt de tot en les seves respectives competicions, la revàlida serà la nova campanya. El Baxi Manresa en una lliga ACB molt competitiva; el CE Manresa quan s'ha demostrat que és complicat lluita per l'ascens directe a Tercera Divisió; i el Manresa FS, que sobre el paper tindrà difícil repetir el títol a la tercera categoria estatal com és la Segona Divisió B.