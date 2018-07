Els efectes de la Lluna de sang

Perfectes desconeguts. Aquest és el títol d´una pel·lícula d´Álex de la Iglesia que gira al voltant d´un sopar d´amics de tota la vida que se celebra un dia que hi ha un eclipsi lunar, la Lluna de sang i les seves malèfiques i imprevisibles influències, que canviarà els seus destins. Divendres hi va haver un eclipsi de Lluna, tot i que a Avià, la veritat, no el vam veure gaire perquè el cel estava tapadot. Potser per això els seus efectes van ser retardats però igualment potents, per mal i per bé. Ahir a primera hora del matí, un conductor d´un camionàs que circulava per la C-26 bolca el remolc i queda encallat al mig de la calçada. Li fan la prova de l´alcoholèmia i dona més de tres vegades el permès. Unes hores abans la Lluna de sang va fer honor al seu nom a Manresa, quan un grup d´ultres feixistes al crit de «viva España» van agredir membres del CDR de Manresa, un d´ells menor. La manifestació de repulsa als atacs feixistes va aplegar un miler de persones que van expressar alt i clar el seu rebuig. Això passava a la mateixa hora que un dels integrants del nucli ultra bagenc s´entretenia retirant estaques clavades a la rotonda de l´entrada sud de Berga. Grogues. En solidaritat amb els Jordis, els exiliats i els presos independentistes. Un col·lega de professió els va veure i s´hi va encarar. «Al feixisme se´l combat», em deia seriós. «No hi ha altra manera».