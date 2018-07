Amb aquest nom es coneix un bloc grisós de pedra arenosa, en forma ortoèdrica, sobre la qual eren coronats els reis d'Escòcia a l'abadia d'Scone. Eduard I d'Anglaterra va vèncer els escocesos el 1296, va saquejar Scone i se'n va endur aquest símbol sagrat a l'abadia de Westminster, on el va col·locar –com a ànima– en un tron de fusta per a les coronacions. I, des d'aleshores, tots els sobirans anglesos s'han assegut en aquesta cadira –anomenada de sant Eduard– en el moment de cenyir la corona.

Quina és la força d'aquesta Pedra del Destí o d'Scone?

Per tradició, es creia que aquesta pedra estava vinculada al pare Jacob i, per tant, associada al llinatge de David, que infantaria el Rei de Reis i el Senyor de Senyors; un argument perfecte per justificar l'origen diví de la reialesa.

De fet, i en un sentit més profà però amb tot l'encant de la llegenda, també trobem clavada en una pedra l'espasa Excalibur, aquella que només podia ser arrencada per un ésser pur d'esperit i net de cor que, immediatament, es convertiria en rei, com a encarnació de la bondat que, a Anglaterra, és un dels atributs preclars del monarca. Així, el rei no pot fer mal i és per aquesta raó que la justícia s'administra en nom seu.

El 1950 va succeir un fet esglaiador, abominable i quasi sacríleg, quan –el dia de Nadal– quatre estudiants escocesos varen aconseguir evitar tots els sistemes de seguretat de l'abadia de Westminster i robaren la pedra per retornar-la a Escòcia; i, malauradament, mentre la manipulaven, la Liath Fài, o Pedra de la Coronació en gaèlic, es va partir en dos trossos, com un fatal auguri per haver-se esberlat el talismà bíblic. Un any més tard es va poder recuperar, abandonada a l'abadia d'Abroath, i reincorporar-la al tron de sant Eduard per a la coronació d'Elisabet II el 1953. Posteriorment, el primer ministre John Major, en un gest magnànim, va fer retornar la Pedra del Destí a Escòcia, que es conserva, des d'aleshores, al castell d'Edimburg amb el tresor de la corona; però amb el compromís de cedir-la per a les coronacions dels sobirans britànics.

Aquesta pedra és la presència de la matèria inanimada que ha de representar la fortalesa dels sobirans, trencant-se abans d'embrutir-se o corrompre's perquè, en definitiva, és el destí qui els ha escollit i no a l'inrevés. Una pedra en una cadira, un símbol, semblant al tron de Carlemany o, en un cas més proper, similar a la cadira de campanya de Martí I l'Humà, on s'entronitzà la custòdia de Barcelona per exprés desig del nostre comte rei. Es tracta, doncs, d'un signe o d'un ideograma que sintetitza la institució de la Corona, no únicament amb el monarca regnant sinó amb tots els que l'han precedit i, el més transcendent, amb tots els que el succeiran.

I és que al tron de sant Eduard hi són coronats els sobirans perquè, abans, han estat ungits, en una cerimònia amagada als ulls humans, perquè es tracta d'una comunicació directa entre Déu i el rei, moment en què es materialitza el lema «Dieu et mon droit», no per ser qui és, que també, sinó per haver estat ungit amb els olis sagrats. Una litúrgia de privadesa absoluta però d'una entitat i contingut excepcionals; de la mateixa manera que la reina Elisabet II ha investit cadascun dels seus primers o primeres ministres. Un súbdit que entra a palau i, amb un ritual entre ambdós que no sabem si comporta que s'agenolli davant la sobirana o que hi ha una imposició de mans, seguidament, en surt convertit en el/la cap del Govern britànic.

La reina sap millor que ningú que, d'ençà que s'assegué sobre el tron de la pedra, està sola amb el seu destí, una sort o una fatalitat que no pot compartir amb ningú més. I és per això que s'ha hagut de reinventar per ser fidel al seu compromís amb el Regne i obrar d'acord amb allò que s'espera d'ella, superar tots els seus annus horribilis, i convertir-los en els annus mirabilis (anys dels miracles) per al Regne de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord. La reina, com els seus successors, ha estat conscient de la importància fecunda dels símbols i la magna rellevància dels gestos, d'allò que no vol paraules i que es converteix en icona d'un moment, d'un país i d'una regina; com quan -vestida de rigorós negre- va acotar el cap davant del fèretre amb les despulles de Diana de Gal·les, Elisabet II, que mai no havia abaixat la testa ni per ser coronada, i mentre la bandera britànica substituïa l'estendard reial al palau de Buckingham, per significar el dol de la morada de la reina que s'havia convertit en la casa del Poble.