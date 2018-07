violència ultra

Un grupet d'ultres espanyolistes va agredir la nit de diumenge, segons les identificacions i enregistraments realitzats per les víctimes, els independentistes que els van interpel·lar quan els primers es disposaven a despenjar novament l'estelada de la plaça Onze de Setembre de Manresa, que hi ha d'onejar perquè així ho ha decidit per àmplia majoria el ple municipal. És la prova definitiva de la consolidació al Bages d'un nucli feixista molt agressiu i violent que actua ostentosament des de fa mesos liderat per un delinqüent condemnat per delictes comuns, Raúl Macià, i un imputat per violència masclista, Tony Noguera. El darrer incident ha estat tipificat com a baralla pels Mossos, i així ho rebrà el jutge. No ho és. És una agressió en la qual només una de les dues bandes ha utilitzat la violència, com sempre fins ara. No hi ha hagut fins ara violència independentista, i així ha de continuar. Els ultres busquen arguments per presentar-se com a víctimes, i no els han de tenir. El que cal és que els Mossos els controlin com cal fer amb qualsevol banda violenta, i que se'ls parin els peus abans que sigui massa tard.