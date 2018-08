calcular les obres

Els ajuntaments acostumen a concentrar en les setmanes centrals de l'estiu les obres de reparació de carrers per evitar que els talls de trànsit dificultin la circulació en els períodes de més activitat. Sempre s'ha fet així i el de Manresa, que afortunadament torna a intervenir en la via pública després d'anys d'abandó i deteriorament, no és cap excepció. Tanmateix, les ciutats ja no són el que eren i avui ja no es produeixen els grans buidatges vacacionals. Manresa ja no és una ciutat letàrgica a l'agost. Per això és important que les obres es planifiquin bé per impactar el mínim possible en la mobilitat. L'Ajuntament de Manresa ha acumulat talls de trànsit durants els darrers dies i dimarts la coincidència d'un asfaltatge a la carretera del Pont de Vilomara, un tall d'Aigües de Manresa a Sant Cristòfol, sumades a tot el que ja hi havia en marxa, va crear un col·lapse monumental. L'obra al Pont de Vilomara es va accelerar per evitar un segon dia de caos, però el govern ha de prendre bona nota que la flexibilitat del trànsit no és infinita i que els errors de càlcul els paguen els ciutadans.