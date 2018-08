Català intolerant per parlar català

L´escena va tenir lloc dilluns a la nit en un espai del Teatre Lliure de Barcelona, on s´anava a celebrar un col·loqui posterior a la funció d´una obra del Festival Grec. En començar, una dona es va alçar per demanar si es podia fer la sessió en castellà, i el dinamitzador li va comentar que era prevista en català i així es faria. La senyora va explicar que venia de Llatinoamèrica i que estava disgustada perquè no havia trobat espectacles en castellà, i que no ho entenia perquè això és Espanya i bla bla bla. Tot seguit, se´n va anar, i al seu dar-rere una dotzena de persones d´entre el públic van seguir les seves passes i van abandonar l´acte, que finalment va transcórrer sense incidents. Just abans de començar, però, un jove dels que havia marxat va entrar de nou per comentar que no costava res fer la xerrada en castellà i que la senyora havia marxat molt trista i que ell també estava molt trist pel que havia passat.

I el que havia passat és que un col·lectiu havia decidit fer un debat en la seva llengua. Ja veus tu quin greu! Però els ofesos de sempre –deu ser un ofici remunerat, si no, no s´entén– havien deixat una activitat a la qual tenien ganes d´assistir pel fet que més de mig centenar de persones havin defensat el seu dret a parlar en català. Segurament, a fora, van comentar entre ells com n´eren, d´intolerants, els que hi havia a dins. D´equidistants el món n´és ple.