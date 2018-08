Estiu 3: apropiació

El metre de costa catalana va molt buscat. És caríssim tenir un pis a primera línia, cal pagar per instal·lar un xiringuito a la platja, cal una concessió per col·locar-hi gandules de lloguer, cal un concurs per muntar-hi camps de boies per amarrar embarcacions i, en punts molt saturats, gairebé cal pagar fins i tot per estendre la tovallola. Però hi ha empresaris que han trobat la manera d'explotar per la cara els espais més escassos i més sol·licitats. Aprofitant que la costa depèn d'unes capitanies estatals que no hi exerceixen cap control, hi ha grans embarcacions recreatives que carreguen a bord manades d'adolescents torrats (pel sol o per tot plegat) i s'instal·len amb tota la seva eslora en l'espai lliure d'una caleta o d'un racó en un pe-nya-segat, amb el reggaeton a tot drap i amb la clientela bramant entre capbussada i capbussada. Hi ha per exemple els catamarans Sensation, que fondegen de tres en tres i es fan seus de cop dos-cents metres de trams privilegiats de costa on ja ningú no gosa parar-se a gaudir del mar perquè ni s'hi cap ni es pot suportar l'estrèpit. I tenim també els creuers amb fons de vidre que s'apropien de tot un tram de litoral passant-hi tan sovint que banyar-s'hi esdevé un perill. Convindria preguntar-se quant valdria l'explotació privada d'aquests espais privilegiats si els fessin pagar, i caldria preguntar-se què fan els ajuntaments per evitar l'espoli de l'entorn natural que és la base de la seva economia. Fan?