ELS focs s'apaguen a l'hivern

Potser serà qüestió de creuar els dits, però, afortunadament, enguany a Catalunya no hem hagut de lamentar grans incendis i ja som a mig estiu. Sens dubte que és una bona notícia, però tan bona com enganyosa en un clima i una vegetació com la nostra que t'obliguen a estar sempre en alerta. I aquesta és precisament l'assignatura pendent. Diuen que els boscos s'apaguen a l'hivern, i si fins ara ara no hi ha hagut focs d'una certa importància no és pas per haver fet els deures, sinó per la beneïda pluja. Sabent on vivim i sabent què tenim, començaria a ser hora que aprofitéssim les males experiències viscudes per conscienciar-nos tots plegats (particulars i administracions) que la feina és permanent. Com que no podem pas lluitar contra el clima (ni s'ha de pretendre), el millor que podem fer és adaptar-nos-hi i valer-nos dels coneixements que tenim del nostre bosc i de les possibles adversitats climàtiques per intentar anticipar-nos al que pugui venir. O sigui, ( pre)venir per no haver d'extingir, o com a mínim per poder minorar les conseqüències i evitar corredisses, prescindibles més sovint del que sembla. Els coneixements hi són. El problema és que sovint falta voluntat per aplicar-los, perquè durant l'hivern ens queda massa lluny l'ai al cor d'aquells estius secs i calorosos. Hi ha d'haver més voluntat de gestió, especialment en un país considerablement poblat d'arbres com el nostre. Sense pastures, ni prou pagesos per mantenir netes les àmplies extensions de bosc, cau aquell mite que m'havien inculcat de petit de protegir com sigui qualsevol arbre. No és pas que en sobrin, ni es tracta de destruir-los, però potser si d'ordenar-los, treure'n les branques sobrants, i lliurar-los del sotabosc que creix incontrolat i que es converteix en una potencial bomba de combustible només que hi caigui la més mínima espurna. La clau està en gestionar aquestes extencions, amb pastures, amb tallafocs, amb neteja..., o amb la recollida i aprofitament d'arbres i troncs sobrants. És insòlit que en un país on abunda la fusta, sovint resulti més econòmic importar-la de fora, com també és insòlit que en un territori forestal com el nostre, i en canvi ben pobre en hidrocarburs, s'escalfi amb gasoil mentre la biomassa és encara testimonial. Un bosc ordenat, net i ben gestionat fa més goig i, sobretot, té garantida una vida molt més llarga que una gran massa feréstega i descontrolada com la que tenim avui a casa nostra. Hi ha molta feina per fer i això vol diners, però no oblidem que és una inversió de futur.