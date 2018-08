Feixisme Puntual

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va deixar ahir un missatge inquietant en la compareixença en què va fer balanç dels incidents causats per raons ideològiques. D'una banda, sorprèn que posi en el mateix sac els incidents protagonitzats per independentistes i els protagonitzats per ultres espanyolistes. Esbroncar un jutge és rebutjable, però no hauria de ser classificat en la mateixa categoria que trencar la cara a algú que no utilitza la violència. L'activitat ultra està sent majoritàriament violenta, l'activisme independentista no. Són coses diferents. «De la mateixa manera que hi ha els CDR locals hi ha els GDR locals» és una expressió que crea una certa perplexitat venint d'un conseller d'aquest Govern. Igualment resulta una mica preocupant la tranquil·litat amb què es considera que les agressions feixistes ja van de baixa i amb què es descarta que es pugui parlar de grups organitzats. Al Bages n'hi ha un. Despatxar-lo com va fer Buch com un fet «puntual» confirma que no hi ha l'ànsia urgent per prendre mesures que aquí es troba a faltar.