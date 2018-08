Anníbal a Brussel·les

Un 4 d´agost com avui, però del 216 abans de Crist, Anníbal va decidir no assaltar Roma. Molts dels seus generals no ho van entendre, i la posterior derrota cartaginesa va fer que aquella decisió quedés com una incògnita clarobscura en l´expedient d´un dels líders històrics més mítics i estudiats. Dos dies abans, Anníbal havia derrotat a la batalla de Cannes l´exèrcit més gran mai reunit per Roma, amb uns 80.000 efectius. El cartaginès, amb unes forces molt més reduïdes, va jugar les seves cartes amb tanta habilitat que els va infligir una derrota total i va quedar victoriós a pocs dies de camí de la capital romana, desconcertada, sense exèrcit i sense lideratge. ¿Era el moment de donar el cop definitiu? Molts van pensar que sí. En canvi, Anníbal va creure que les seves tropes estaven massa delmades per plantejar un assalt tan ambiciós i va intentar que Roma signés un acord de pau avantatjós per a Cartago. Roma, tot i derrotada, es va negar ni tan sols a parlar-ne. Va refer-se del desastre, les autoritats van prohibir que es defensés en públic la pau amb l´enemic i, poc després, va imposar de forma aclaparadora la seva força superior. El 195, Anníbal, derrotat i acusat de traïdor pels seus adversaris de Cartago, va decidir exiliar-se. No, no estic parlant de la batalla de l´1-O, ni de la DUI no consumada del 10-O, ni de la DUI fallida del 27-O, ni de presidents i consellers a Brussel·les. Però no em direu que no us ho recorda, 2.234 anys després en un altre món.