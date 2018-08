Un vídeo ha popularitzat l´Home més sol del món. Els altres homes li havien dut la mort de la seva tribu, que és com dir la mort d´ell mateix, perquè les tribus primitives van néixer precisament per la impossibilitat de sobreviure en solitud. A la selva amazònica, el grup resulta gairebé imprescindible per evitar ser caçat per altres animals poderosos i la divisió del treball facilita totes les tasques. Així que el més lògic hauria estat que l´home més sol del món hagués mort per la impossibilitat de cobrir tots els flancs. Encara que resolgui la construcció de refugi, defensa, alimentació, malalties i salubritat, no pot contrastar la seva humanitat ni tenir descendència. Però l´Home més sol del món s´ha entossudit a viure. Ha sobreviscut sense la presència de la dona més sola del món perquè, un cop es trobessin, ja no serien ni una cosa ni l'altra. Ha sobreviscut sense engendrar petits solitaris o solitàries. S´ha negat a formar la família més solitària del món per no acabar havent-se de mudar al poble més solitari del món per, tot seguit, veure´s arrossegat pel corrent salvatge d´expulsió dels nadius cap a les ciutats amb més solitaris del planeta més solitari de l´univers. Bilions de bilions de planetes, estrelles, galàxies senceres que no poden evitar estar acompanyades formant part d´un tot, i només els homes més sols del món hem aconseguit estar sols al mig de la selva o de la multitud.