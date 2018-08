pendents de l'atur

Unes dades de l'atur registrades el mes de juliol revelen que el nombre d'aturats a la Catalunya Central ha fet un molt lleuger increment, del 0,14 %, una dada que només és significant pel fet que trenca una ratxa de cinc mesos consecutius de descensos i que, a més, contrasta amb el decreixement (també minso) de l'atur al conjunt català. Amb tot, la dada positiva és que, en termes interanuals, el territori central manté la tendència de descensos generalitzats a tot Catalunya i que ho fa amb registres més intensos que els de la mitjana nacional. El nombre d'aturats registrats ja s'apropa al dels moments previs a la crisi econòmica, però la qüestió inquietant és que els llocs de treball recuperats són, en molts casos, precaris i continuen depenent de sectors com el turisme (a l'alça) i de la construcció (que recupera una part de la seva rellevància prèvia al crac immobiliari). Calen més esforços polítics per normalitzar un mercat laboral tocadíssim per la davallada econòmica.