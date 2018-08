L'espai que els pertoca

Un dia, fa set o vuit anys, va venir a la redacció del diari la mare d'una esportista bagenca per explicar-me una sèrie de resultats de la seva filla per tal que apareguessin publicats. Em va dir que, a part de la connotació territorial, havia vingut perquè a Regió7 fèiem sortir força notícies d'esport femení, malgrat que encara no eren majoritàries. Em va deixar pensant una estona perquè, sincerament, jo no m'havia fixat mai en quantes notícies escrivia d'homes i en quantes de dones. Per a mi no era un criteri a l'hora de discernir quina tenia prioritat sobre l'altra, però fent un repàs, vaig comprovar que segurament publicàvem més articles d'esport masculí, tot i l'elogi d'aquella mare.



Des de llavors m'hi he anat fixant més i les dones segueixen sent minoria, tot i que en l'edició d'ahir d'aquest diari, per exemple, de cinc pàgines d'esports, quatre s'obrien amb notícies d'esportistes femenines de casa nostra. Però cada cop les distàncies són més curtes. Aquests dies hem publicat que la jugadora de futbol santfruitosenca Paula Fernández, que avui inicia el Mundial sub-20, ja surt en una col·lecció de cromos i tot. La setmana passada vam gaudir dels èxits de les gimnastes Andrea Carmona i Lorena Medina, de les corredores Laia Gonfaus i Clàudia Sabata i de la basquetbolista Estel Puiggròs. Afortunadament, cada vegada tenim més arguments per parlar d'elles donant-los la mateixa categoria i espai que els donem a ells. I aquesta evolució sí que és per fixar-s'hi.