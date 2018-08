Allò que el vent s'endugué

El 25 de gener del 2015 una ventada se´n va endur el voladís que hi havia davant de l´entrada de l´edifici de l´Administració de Berga. Des de llavors ha fet un sol que ha estavellat, ha nevat, ha plogut però no s´ha arreglat pas. Els soferts viatgers del transport públic fa tres anys i set mesos que no poden refugiar-se sota aquest voladís. No ens enganyem. No matava però era millor que res. Cert. Les bigues mostren la seva nuesa fèrria impúdiques. Aviat deixaran de ser un singular homenatge a la decrepitud i la deixadesa per convertir-se en una icona artística de la Berga més rabiosament retro i vintage i s´hi oferiran visites comentades per als turistes. Fliparan. Els mateixos que ara, confiats (els habituals no tenen alternativa, pobrissons), s´hi atansen per pujar a un bus, una experiència que deixa empremta en la memòria. L´Administració de Berga posa els cabells de punta per fora i per dins. Ancorada a mitjan segle XX i deixada de la mà de la Mare de Déu de Queralt, s´ha convertit en l´Horrorland de Berga. Això sí: té l´avantatge que no cal pagar entrada per gaudir d´una experiència terrorífica. Demanar informació dels horaris dels busos, comprar-hi un bitllet o anar al lavabo garanteix una bona pujada d´adrenalina. Com veure els pobres conductors girar els busos en un pam de terreny a la plaça de la Creu, una experiència que riu-te´n, de L´exorcista.