peatges de vergonya

Un estudi sobre els peatges a l'Estat espanyol conclou que els tres més cars són a l'eix del Llobregat: el del túnel del Cadí és el número 1, el de Vallvidrera és el número 2 i el de Sant Vicenç és el número 3. Tots tres estan per sobre de vint cèntims el quilòmetre, un llindar que només superen sis dels quaranta estudiats, que constitueixen pràcticament la totalitat de tot l'Estat. Es podria convenir que els túnels han de ser més cars atesa la dificultat i la gran inversió que comporta l'obra, però aquest argument està superadíssim en el cas del túnel del Cadí, que va ser inaugurat fa ni més ni menys que 34 anys. I, evidentment, no s'aplica al peatge del Bages en una autopista inaugurada fa 29 anys. Que a l'Estat hi hagi molts peatges per sota de deu cèntims per quilòmetre i al Bages en paguem més del doble és indefensable i constitueix un gravíssim perjudici que no es pot pal·liar amb descomptes macarrònics. No només és un greuge, un perjudici objectiu: és una vergonya.