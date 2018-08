tornem la filosofia al seu lloc

Pablo Rodríguez és un científic informàtic que ha publicat el llibre Inteligencia artificial. Cómo cambiará el mundo (y tu vida). Tot un expert en tecnologia que té una mirada positiva del món del big data, les xarxes socials i el desenvolupament de les capacitats de les màquines. En aquesta obra, defensa que la intel·ligència artificial ens pot proporcionar un futur millor. Preguntat sobre quina és la professió del futur, sorprenentment, Rodríguez no dubta i apunta directe a la filosofia.

En un altre llibre de recent aparició, La edad de la penumbra, la historiadora i periodista Catherine Nixey fa un viatge per la destrucció salvatge que els cristians dels primers segles de la nova religió van perpetrar sobre el llegat del món clàssic grecoromà. En un dels passatges del volum, l'autora descriu el viatge d'exili que set filòsofs van haver d'emprendre a l'Atenes del 532 per escapar d'un ambient opressiu que amenaçava les seves vides.

L'incendi de la magnífica i exuberant biblioteca d'Alexandria i la lapidació de la científica Hipàtia, filla també de la ciutat egípcia, són dos dels grans episodis del mal que la lectura més radical de la fe en Crist va implicar per als cultes pagans i les tradicions de coneixement que no es doblegaven a la cosmovisió cristiana.

Quan Rodríguez assenyala la pràctica de la filosofia com un dels grans oficis del futur immediat, està reconeixent la importància del pensament crític en unes societats que no poden entomar el repte tecnològic sense qüestionar-se'l a cada pas. La tecnologia serà un bé d'utilitat pública o una arma de destrucció massiva segons l'ús que en fem.

Vivim temps de fanatismes amb la idolatria a l'estat-nació com una forma d'exclusió que amenaça la convivència. El drama de la immigració que supura a la Mediterrània és un senyal inequívoc d'uns temps en què l'egoisme i la insolidaritat han conquerit l'espai polític i els partits que prometen solucions viscerals en contra de l'arribada d'éssers humans procedents d'altres parts del planeta van agafant cada cop més poder. Arrecerats rere les banderes, els himnes i les pàtries, societats senceres es deslliuren de l'empatia amb el proïsme. Havent arribat a aquest punt, no es pot pressuposar que la filosofia ens hagi de fer millors, però és un punt de partida per foragitar visionaris i redemptors i responsabilitzar-nos de les nostres decisions. El pensament, com deia Joan Fuster de la política, si no el fas tu, te'l faran els altres.