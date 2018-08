El cotxe, millor a casa

En l´edició d´ahir d´aquest diari publicàvem que el padró de vehicles a la ciutat de Manresa s´està tornant a recuperar, fins al punt que el 2017 hi havia un vehicle per cada 1,7 manresans, i si continua aquesta tendència no trigarem gaire a assolir les xifres d´abans de la crisi. Però el més important potser no és tant el padró de vehicles de Manresa, sinó el parc mòbil que hi circula cada dia i la quantitat que prové de fora i ha de donar voltes i voltes abans de poder aparcar. I és que aquests anys d´aturada (i fins i tot d´un lleuger decreixement) que s´ha viscut del nombre de vehicles, no sembla que hagin servit de gaire reflexió, quan es podria haver aprofitat per intentar buscar solucions efectives a l´endèmica manca d´aparcament gratuït (o raonablement assequible) que pateix el centre de la ciutat i ordenar-lo. En lloc d´això, s´ha multiplicat la zona blava, que segurament afavoreix una major rotació, però convida ben poc la gent de fora a venir a Manresa gairebé si no és per estricta necessitat. Ciutats com Vic o Igualada possiblement tenen moltes coses per envejar de Manresa, però en qüestió d´aparcament i mobilitat li donen deu voltes. En aquest context, i tornant a les dades de què partia aquest article, no és estrany que la moto sigui l´únic mitjà de transport que no ha parat d´augmentar (amb algunes excepcions) en els deu dar-rers padrons de la ciutat de Manresa.