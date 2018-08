Les enquestes desajustades

La meitat de les famílies tenen dificultats per arribar a final de mes. En moltes llars hi manquen diners per poder comprar carn o pollastre tots els dies. Som en el vuitè o novè país del món dels que es diuen desenvolupats i amb una càrrega fiscal molt important. Aquests tres factors haurien de ser suficients per evitar que tanta gent hagi de reconèixer explícitament que viuen en la pobresa. Si les dades són bones, sembla que (en això sí) ens estem partint en dos: els necessitats i els altres que basculen entre la classe baixa fins als rics de manual. I quan es pren aquesta informació per fer-ne una valoració en forma d'opinió, en cau una altra com un xàfec d'estiu: molts dels que declaren no tenir recursos per viure dignament afirmen que es poden permetre una setmana de vacances per any.

A partir d'aquí conclouen diferents raonaments: o bé les enquestes no valen res per estar mal confeccionades, els consultats responen qualsevol cosa tret de la realitat o per a alguns menjar és menys important que anar a platja. En una barreja d'aquests punts potser hi podrem trobar una explicació propera a la realitat. En el nostre món d'aquí, les mancances es viuen en privat, s'amaguen perquè hi ha una mena de vergonya social o por de ser estigmatitzats. Si ho estirem, potser acabarem observant que hi ha qui marxa de vacances sense poder-ho fer realment per mostrar-se davant dels altres que s'ho poden (aparentment) permetre. Però més enllà dels factors relacionals, la realitat econòmica ens colpeja a tota la societat. Mentre l'atur es va reduint i trobar feina és un repte assolible per a una gran part dels que de debò en cerquen, els salaris en aquesta etapa de creixement econòmic sostingut són molt baixos respecte del cost de la vida. Aquesta és la posada en pràctica del que explicava a l'inici: hi ha persones que treballen vuit hores al dia (o més) i no obtenen una mesada suficient. Només sobreviuen i amb dificultats. Les pensions també han sortit molt perjudicades en aquesta competició entre ingressos i despeses. I els excessos en forma de crèdits i hipoteques assumits sense pensar-hi un moment, contribueix a tot el que estic valorant. I la ruptura sembla assegurada amb aquest panorama que no mostra cap tendència a corregir-se. La societat de consum va creant necessitats noves com el wifi o la fibra òptica que semblen irrenunciables i se situen davant d'un bistec. Mentrestant, certs sectors laborals i les places de treball sense formació ni tecnificades continuaran molt mal pagades. I si això es manté en el temps, em pregunto com uns pares podran resistir un llarga temporada dient als fills que per sopar no hi ha ni peix ni carn.

Encomanar-se a les ajudes públiques ha de ser rebut sempre com una solució provisional pels que les necessiten. Com acudir a la caritat que es posa a disposició dels que no poden seguir el ritme. I si els que la practiquen són els que poden anar a reposar a un hotel de cinc estrelles o en un veler, això no resol l'escletxa però tampoc s'han de sentir culpables si amb el fruit del seu treball poden tenir una vida de burgès materialista. Al contrari de les nostres pràctiques, els que podríem anomenar miserables (per haver de viure com a tals) als indrets tercermundistes, que habiten en barraques o ni això. Aquests no tenen cap inconvenient a fer-se presents als carrers per pidolar en grups molt abundants mentre assumeixen que altres compatriotes seus llueixen rellotges i joies, una de les quals seria suficient per viure amb dignitat durant uns quants anys. Potser és la tan patida i comentada calor que tenim la que em fa veure-ho en negatiu, però quan soc per allà constato que és el primer món el que va tendint a assemblar-se al tercer. Sempre havia pensat que acabaria sent a l'inrevés.