El gran salt d'Ampans

Ampans ha desenvolupat una trajectòria en l'atenció als discapacitats intel·lectuals que l'ha convertit, des de fa temps, en una de les entitats més reconegudes del sector a Catalunya. Amb aquests fonaments, està preparant un salt endavant que preveu invertir gairebé onze milions d'euros durant els propers quatre anys amb l'objectiu de disposar de cent noves places de residència i de renovar i ampliar les seves instal·lacions per tal de fer front al canvi d'escala que aquesta expansió suposarà. És un pla ambiciós que té com a guinda el fet que el projecte principal, el de la residència de la Parada, està sent preparat des del punt de vista arquitectònic per l'estudi RCR, l'única firma catalana (i la segona de l'Estat) que ha obtingut el premi més important de l'especialitat al món, el Pritzker. El creixement d'Ampans, que a hores d'ara ja té un camp d'acció que depassa de molt el dels discapacitats intel·lectuals, és un exemple del que es pot fer en aquest territori si es posa el llistó amunt. Ampans és un gran actiu del Bages, i el salt que es prepara per fer ens ho confirma.