Peatges per no sortir de casa

Ala Catalunya Central tenim els millors ingredients per no sortir casa. I tot gràcies als peatges i, bé, a unes comunicacions ter-restres més que deficients, perquè d'aèries no en tenim. I tenim uns peatges que són tan cars que ens impedeixen anar gaire lluny sense quedar amb les butxaques buides. Per anar cap al nord -amb el permís dels veïns de la Cerdanya-, toca pagar el túnel del Cadí, que té el trist rècord de ser el peatge per quilòmetre més car de tot l'Estat espanyol i, per extensió, de tot Catalunya. Per anar cap a Barcelona per la via ràpida no es pot dir que la cosa millori gaire. Primer cal passar pel temut peatge de Sant Vicenç de Castellet, el tercer del rànquing, però els afeccionats a completar podis poden estar tranquils, que si no es queden al Vallès i van fins a Barcelona, poden seguir pels túnels de Vallvidrera, on tindran el privilegi de passar pel segon peatge per quilòmetre més car de tot l'Estat. Or, plata i bronze. I si no es volen peatges, tenim la sempre perillosa C-55, els autobusos de Monbus que tenen problemes un dia rere l'altre o els trens. Uns ferrocarrils que per arribar a Barcelona necessiten més temps ara que quan els van inaugurar i amb els quals és impensable, però no impossible, plantejar-se l'objectiu d'arribar a alguna població de la costa. Des de Manresa es podria fer sense arribar a baixar del tren. Recordin que la R4 arriba fins a Sant Vicenç de Calders, on l'estació és a tan sols 15 minuts de la platja (10 a un pas lleuger), ben poca estona si es té en compte que per arribar-hi cal sortir de Manresa més de dues hores i mitja abans. Més l'estona que es necessita per tornar, que és la mateixa que per anar-hi, fan que l'excursió sigui quasi impossible. Anar-hi per carretera és més ràpid. L'alternativa gratuïta són l'eix Diagonal i la N-340, no pas menys perilloses que la C-55. I si es va per peatge, aquí hi ha el paquet dos en un: C-55+barrera de Martorell.

Per anar terra endins, el panorama no és gaire més encoratjador. El tren en direcció a Lleida només passa tres cops al dia, i, siguem sincers, el mes d'agost i en plena onada de calor, la capital de la terra ferma tampoc és el millor destí.

Tot plegat, és un farciment de peatges i males comunicacions terrestres que fan que el més atractiu en plena onada de calor sigui canviar la inversió a aixecar bar-reres i gasolina per l'electricitat que farà funcionar l'aire condicionat mentre tenim la frescor i la tranquil·litat d'estar asseguts al sofà amb una bona lectura.