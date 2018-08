més polítics

La democràcia és un sistema de representació política, i la primera condició per tal que sigui possible és que hi hagi gent disposada a exercir aquesta representació. I cal que siguin molts: la democràcia municipal és exercida per milers de persones en un país com Catalunya, i totes elles són imprescindibles per tal que el sistema funcioni. Cal que hi siguin, i com més valuosos, treballadors i emprenedors siguin millor aniran els pobles i les ciutats. Malauradament, el desprestigi en què ha anat caient la política (en bona mesura, per culpa dels mateixos polítics) ha fet que durant els darrers anys l'interès per participar-hi hagi anat decaient. Ara, els partits detecten un increment de l'interès i menys dificultats per confegir les llistes electorals de les properes eleccions municipals. Ho atribueixen a la intensitat política que ha generat el procés. Que la participació política creixi és una gran notícia. I si són persones amb una qualificació elevada, encara ho és més. Tots hi sortirem guanyant.