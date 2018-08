Menys enquestes i més consultes

L'altre dia, la majoria dels mitjans de comunicació van obrir els seus informatius donant a conèixer una enquesta d'intenció de vot, a nivell estatal, del CIS (Centro de Estudios Sociológicos). Segons les dades d'aquest estudi, el PSOE guanyaria uns comicis generals amb gairebé vuit punts més que la darrera vegada que es va dur a terme aquesta enquesta, el mes d'abril. El PP i Ciudadanos registrarien un empat tècnic en la segona posició, a nou punts i mig de diferència del primer classificat. Els populars perdrien tres punts i mig respecte de l'abril i els taronja, un i mig. A sota, Unidos Podemos seguiria el seu daltabaix amb quatre punts de dèficit respecte de l'última vegada que les confluències afins a Pablo Iglesias es van sotmetre a aquest estudi d'opinió.

Respecte de la valoració dels polítics, em van cridar l'atenció un parell d'aspectes. El primer és que encara es demanava l'opinió sobre Mariano Rajoy, com si encara pintés alguna cosa en el panorama polític estatal, més enllà de demanar la pensió que li toca com a expresident del govern. El segon, les notes sobre els nous ministres de gabinet socialista. Trobeu-me quatre persones que sàpiguen qui són i quin ministeri tenen polítics com José Guirao, Dolores Delgado, Teresa Ribera o Reyes Maroto. Ja sé que soc de la secció d'esports i tenim l'estigma aquell que no ens assabentem de res que no sigui del nostre tema però, sincerament, si em posen una foto seva davant no sé ni quina cara fan. Això sí, el 65% dels enquestats deia que la situació política és dolenta o bastant dolenta, amb la qual cosa ens posaríem d'acord.

Entre l'estudi del mes d'abril, en què el PP tenia un punt i mig d'avantatge sobre el PSOE, i aquest de l'agost, hi ha hagut un canvi important: la moció de censura i el canvi de govern. Realment, l'executiu de Pedro Sánchez ha tingut temps de fer tantes coses per provocar que tanta gent hagi canviat la seva intenció de vot? Jo diria que no. Simplement, que suposo que quan et truquen per fer una enquesta moltes persones responen el primer que els ve al cap i aposten a cavall guanyador. Si mana el PP, diem que votaríem el PP, i si mana el PSOE, doncs el PSOE. I el pitjor del cas és que els partits es basen moltes vegades més en aquestes dades de dubtosa fiabilitat, a fer allò que els diuen que vol la gent, que no pas en el seu ideari. Posats a fer, potser que els ho preguntem directament amb una consulta. Ai, no, que pot ser il·legal! Vaja!