cap pressa al bus

La proliferació de queixes pel servei que Monbus presta a la línia de Manresa a Barcelona va portar el departament de Territori, responsable de la concessió, a encarregar el gener passat un estudi sobre la prestació i les incidències, que es va anunciar que produiria conclusions i pistes a seguir la primavera passada. L'estiu està molt avançat i l'estudi no ha aparegut. La nova data ara és la tardor. Simultàniament al coneixement d'aquesta nova informació, el PSC exigeix canvis en la prestació d'un servei equivalent a Igualada. I les incidències continuen amb un degoteig que, de vegades, ofereix perles revelades per aquest diari com que els viatgers van haver de guiar un conductor per Barcelona o que un xofer viatjava amb un partit de tennis emetent-se al mòbil que tenia situat al davant. Si tot aquest panorama no és suficient per fer que la Generalitat s'espavili amb una certa urgència a proveir dades objectives i un estudi detallat, costarà trobar una manera que ho faci. Tanta calma està molt renyida amb l'eficiència.