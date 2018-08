dades esfereïdores

Les xifres publicades per aquest diari sobre els problemes vinculats amb l'habitatge que atén l'Ajuntament de Manresa són esfereïdores. Van ser prop de 4.000 persones les que van rebre l'atenció dels serveis socials municipals durant els primers 6 mesos de l'any. És un percentatge de població altíssim que mostra la dimensió del problema, dintre del qual hi ha mig miler de persones vivint en condicions d'infrahabitatge i gairebé un miler d'afectats per processos de desnonament. Els ajuntaments no tenen competències per controlar els grans vectors de l'economia, sinó els governs dels estats i els organismes econòmics supranacionals. Els ajuntaments el que fan és trobar-se amb problemàtiques de proporcions gegantines i pagar els plats trencats quan l'alta política permet als especuladors passar de la ratlla. Així que són els ciutadans els que poden triar amb el seu vot governs que no amaguin els problemes sota l'estora sinó que els situïn com a prioritats reals.