La cursa cap a les municipals

Som a ple estiu, i com és habitual en aquestes dates, i encara més la setmana del 15 d´agost, hi ha una tranquil·litat absoluta pel que fa la política municipal, que és la que més pàgines omple en aquest diari. Però preparem-nos per quan passin les vacances. I és que, més enllà d´una tardor que ja s´espera moguda pel judici als independentistes presos i per tot allò que pugui venir vinculat a la República i al procés, els ajuntaments també encaren la recta final del mandat, i tret d´algunes excepcions, això vol dir que vindran temps d´obres i d´inauguracions. També serà època de noms, de presentar candidatures, de celebrar primàries en alguns casos, del naixement de noves formacions en altres i, sobretot, de promeses, moltes promeses. I tot plegat, amb algunes cares noves mentre n´hi haurà d´altres d´històriques que hauran decidit plegar. Preparem-nos, que la

carrera comença i s´anirà accelerant d´aquí al maig. De ganes, sembla que n´hi ha enmig d´un clima polític tens, mogut, i que crida a voler-se involucrar i a prendre part en el futur del municipi i, de retruc, en el futur del país. I això és bo, perquè podria estar passant tot el contrari, però ho és sempre que hi hagi realment una voluntat constructiva i una actitud responsable de qui es presenta. Esperem que la política muncipal no prengui mals exemples i també s´acabi judicialitzant, o ja podríem plegar.